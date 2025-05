Ministério da Educação lança sistema de adesão a programa que libera recursos para escolas

O governo federal atualizou o programa Dinheiro Direto na Escola com novas regras. O objetivo é aprimorar a infraestrutura física e pedagógica das escolas de educação básica. Em 2023 e 2024, R$ 668 milhões foram investidos pelo PDDE Equidade, beneficiando mais de 28.800 escolas. Até 2026, está previsto um investimento total de R$ 1.3 bilhão. As secretarias estaduais e municipais têm até o dia 6 de junho para aderir ao programa.



