Ministério da Saúde alerta para o risco de afogamentos nesta época

O Ministério da Saúde divulgou um alerta sobre o aumento do número de mortes por afogamento no país na última década. Entre 2010 e 2023, foram registradas mais de 70 mil mortes por afogamento. Crianças e adolescentes são as maiores vítimas. Em feriados, o número de acidentes aumenta. Em Salvador (BA), bombeiros trabalham na busca de um homem de 43 anos, que se afogou na região do Farol da Barra.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!