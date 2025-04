Ministra das Mulheres comenta dados positivos do relatório de transparência salarial

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, esteve no Rio de Janeiro e comentou os dados positivos do relatório de transparência salarial divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ela também visitou a cidade para assinar contratos de repasse de recursos federais para a construção de duas unidades da Casa da Mulher Brasileira. O projeto reunirá diversos serviços públicos em um só lugar para atendimento a mulheres vítimas de violência.



