Ministro Alexandre de Moraes acata pedido de prisão domiciliar para Collor

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acatou a recomendação da Procuradoria-Geral da República e concedeu a prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor. A justificativa é que Collor tem idade avançada, é bipolar, sofre de Parkinson e apneia do sono, faz uso de oito medicamentos e que a condição pode ser agravada na prisão. O político deverá usar tornozeleira eletrônica, teve o passaporte suspenso e está proibido de receber visitas. Fernando Collor foi detido no dia 25 de abril.



