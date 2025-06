Ministro Alexandre de Moraes manda investigar juiz Lourenço Ribeiro, de Uberlândia (MG)

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou investigar o juiz Lourenço Ribeiro, de Uberlândia (MG). O magistrado liberou para o regime semiaberto o mecânico condenado por destruir um relógio histórico no Palácio do Planalto durante os atos de 8 de janeiro. Moraes destacou que o juiz da Vara de Execuções Penais da cidade mineira violou a lei, já que presos condenados por crimes de violência e grave ameaça só podem passar para o semiaberto após cumprimento de um quarto da pena.



