Ministro da Educação vai à Câmara explicar mudanças em cursos à distância

O ministro da Educação, Camilo Santana, participará de uma audiência na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados para explicar as mudanças nos cursos superiores de Educação à Distância (EAD). Na última segunda-feira (19), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que proíbe aulas online nos cursos de medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia. As instituições terão dois anos para adaptação. Os deputados questionarão o ministro sobre os impactos das mudanças e a segurança jurídica durante a transição.



