Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixa sessão na Câmara após bate-boca com deputados

Nesta quarta-feira (11), ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Ele defendeu as medidas de ajuste fiscal propostas para substituir o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. No entanto, a sessão acabou não terminando por conta de um bate-boca. Parlamentares da oposição acusaram o governo federal de excesso de gastos. Em seguida, deixaram o local e o ministro classificou a atitude deles como ‘molecagem’. Os deputados retornaram, os ânimos se exaltaram e o presidente da sessão encerrou a audiência. Antes, Haddad defendeu o fim da isenção de imposto de renda para títulos de investimento e apresentou medidas que incluem o aumento da taxação das bets.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!