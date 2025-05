Ministro das Cidades anuncia a construção de quase 500 casas para vítimas das enchentes do RS

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou a construção de 496 novas casas para pessoas atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, no ano passado. As cidades contempladas são Porto Alegre, Canoas e Campo Bom. Segundo ele, cerca de 7,4 mil famílias já passaram por todas as etapas de avaliação e estão aptas a receber um apartamento. Além de novas unidades habitacionais, o governo federal ampliou o prazo de adesão ao programa de compra assistida em 60 dias.



