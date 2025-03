Ministro do STF Nunes Marques pede vista e suspende julgamento de Carla Zambelli

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista e suspendeu o julgamento da deputada federal Carla Zambelli por porte ilegal de arma de fogo. O julgamento, que continua sendo analisado, será suspenso e ficará aberto até quinta-feira (27). No entanto, ele só poderá ser concluído quando todos os ministros manifestarem os votos. O pedido de adiamento pode durar até 90 dias. Por enquanto, o placar está cinco a zero a favor da condenação e da perda do mandato da deputada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!