Ministro Ricardo Lewandowski é homenageado em faculdade de direito na Espanha

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, foi homenageado em uma faculdade de direito em Madri, na Espanha. A trajetória profissional de Lewandowski foi reconhecida durante a colação de grau dos alunos de direito da Universidade Complutense. Nesta semana, o ministro também recebeu o título de professor emérito da USP. Lewandowski segue na Europa, onde vai participar do décimo terceiro fórum de Lisboa, em Portugal e fará uma visita à sede do secretariado-geral da Interpol, em Lyon, na França.



