Ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes defendem a independência do Poder Judiciário do país

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, defendeu a moderação do Poder Judiciário e condenou o que classificou de "Estado Judicial de Direito". Foi durante um evento do 24º Fórum Empresarial do Lide, no Rio de Janeiro. O ministro Alexandre de Moraes também participou do encontro e destacou a importância da independência do Poder Judiciário do país.



