Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes defendem a independência do Poder Judiciário do país

Foi durante um evento do 24º Fórum Empresarial do Lide, no Rio de Janeiro

Boletim JR 24H|Do R7

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, defendeu a moderação do Poder Judiciário e condenou o que classificou de "Estado Judicial de Direito". Foi durante um evento do 24º Fórum Empresarial do Lide, no Rio de Janeiro. O ministro Alexandre de Moraes também participou do encontro e destacou a importância da independência do Poder Judiciário do país.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Alexandre de Moraes
  • BOM
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Rio de Janeiro (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.