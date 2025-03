Ministros Gleisi Hoffmann e Alexandre Padilha tomam posse nesta segunda-feira (10)

O presidente Lula dará posse nesta segunda-feira (10) aos novos ministros da Saúde , Alexandre Padilha, e das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. A cerimônia ocorrerá às15hda tarde no Palácio do Planalto. Gleisi Hoffmann terá a missão de melhorar a relação entre o Planalto e o Congresso. Alexandre Padilha deverá focar na criação de uma marca para a gestão federal e na melhoria do combate à dengue.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!