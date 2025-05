Montadora chinesa chega ao Brasil com investimento bilionário

Uma das maiores montadoras de carros chinesa anunciou a chegada ao Brasil. A partir deste sábado (24), os carros da montadora GAC começam a ser vendidos no Brasil. A empresa vai investir R$ 1,3 bilhão no país, que também irá fabricar alguns desses veículos. A montadora produz, por ano na China, dois milhões de veículos, o que equivale a toda produção do Brasil. Aqui no país, irá fabricar 3 modelos de carros: dois elétricos e um híbrido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!