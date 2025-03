Moraes cita denúncia da PGR contra Bolsonaro durante julgamento

Durante o julgamento que definiu se Jair Bolsonaro e outros sete aliados se tornariam réus por tentativa de golpe de Estado, Alexandre de Moraes citou a denúncia da PGR, que acusa o ex-presidente de liderar uma organização criminosa. "Há indícios razoáveis de recebimento da denúncia da PGR que aponta Jair Messias Bolsonaro como líder da organização criminosa, demonstrando a participação do ex-presidente da República com os elementos de prova colhidos na investigação da Polícia Federal', declarou Moraes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!