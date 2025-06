Moraes marca depoimentos das testemunhas do chamado núcleo 2 da tentativa de golpe

O ministro Alexandre de Moraes marcou para 14 de julho o início dos depoimentos das testemunhas de acusação e defesa dos réus do chamado núcleo 2 da tentativa de golpe. Esse grupo seria responsável por organizar ações para manter Bolsonaro na presidência depois de perder as eleições. Um dos primeiros a depor será o tenente-coronel Mauro Cid, na condição de delator.



