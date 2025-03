Moraes relata ataques à democracia durante primeira sessão do julgamento sobre Bolsonaro

Na primeira sessão do julgamento que decide se o ex-presidente Bolsonaro e outros sete investigados se tornarão réus por tentativa de golpe de Estado, o ministro Alexandre de Moraes destacou os ataques dos denunciados à democracia brasileira. "A natureza estável e permanente da organização criminosa é evidente em sua ação progressiva e coordenada, que se iniciou em julho de 2021 e se estendeu até janeiro de 2023", disse Moraes. "As práticas da organização caracterizaram-se por uma série de atos dolosos ordenadas à abolição do Estado Democrático de Direito e à deposição do governo legitimamente eleito", completou.



