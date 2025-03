Morre George Foreman, lenda do boxe e bicampeão mundial dos pesos-pesados

A lenda do boxe e bicampeão mundial dos pesos-pesados, George Foreman, morreu nesta sexta (21) aos 76 anos, nos Estados Unidos. A família confirmou a morte do ex-atleta, mas a causa não foi divulgada. George Edward Foreman nasceu em 10 de janeiro de 1949, no Texas. Depois da aposentadoria, ganhou ainda mais fama por causa de uma chapa elétrica que levava o seu nome. Ele deixa 12 filhos.



