Motorista morre após grave acidente de trânsito em São Paulo

O motorista de um carro de luxo morreu e o passageiro ficou ferido depois de um grave acidente na zona sul de São Paulo. O motorista foi identificado como Allan Toshio Kato, de 37 anos. Ele perdeu o controle do veículo, ultrapassou a barreira de proteção da via e caiu no córrego. Allan e o passageiro ficaram presos às ferragens e foram socorridos, mas o motorista não resistiu. Testemunhas disseram que o carro vinha em alta velocidade. Um amigo da vítima disse que a dupla estava voltando de uma festa. Os investigadores aguardam resultados de exames para saber se Allan havia consumido bebida alcóolica ou outro tipo de droga.



