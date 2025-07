Motorista passa mal e invade supermercado com carro em Foz do Iguaçu (PR)

Em um supermercado em Foz do Iguaçu (PR), funcionários tinham mais um dia de trabalho comum quando foram surpreendidos. Um carro invadiu a entrada do local. O motorista tentava manobrar o veículo no estacionamento quando passou mal e acelerou ao invés de engatar a marcha ré. Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro avança no supermercado e atinge objetos e pessoas. Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido.



