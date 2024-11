Um caminhoneiro morreu em um acidente na cidade de Crato, no Ceará. Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que o caminhão entrou na curva sem controle. As rodas do veículo levantaram e ele tombou. Um motociclista que vinha no sentido contrário desviou para não ser atingido. Uma perícia foi realizada no local do acidente.