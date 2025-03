Um motorista quase foi atingido por um raio em Atlanta, nos Estados Unidos. A câmera do painel do carro registrou o momento em que um raio caiu bem na frente do veículo. O caso aconteceu no último sábado (15), durante uma tempestade. Apesar do susto, o motorista não se feriu.



