Mulher atropelada e arrastada pelo ex-companheiro morre após quase um mês internada
Tainara Souza Santos, de 31 anos, passou por várias cirurgias e já não respondia às medicações
Morreu a jovem Tainara Souza Santos, de 31 anos, atropelada e arrastada pelo ex-companheiro. Ela estava internada há quase um mês e não resistiu às complicações de uma nova cirurgia. A morte de Tainara foi confirmada na noite desta quarta-feira (24). O corpo da jovem passa por perícia no Instituto Médico Legal, no centro de São Paulo, o velório será na manhã desta sexta-feira (26). Tainara estava internada há 25 dias, passou por várias cirurgias e já não respondia às medicações, segundo a família. O caso aconteceu no fim de novembro, na zona norte da capital, quando ela foi atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro pelo ex-companheiro, após uma discussão em frente a um bar. O agressor está preso. Com a confirmação do óbito, a polícia atualizou a ocorrência para feminicídio consumado.
