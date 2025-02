Navio provoca vazamento de óleo na Baía de Guanabara e pode ser multado em até R$ 10 milhões

Técnicos da Secretaria Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro descobriram três vazamentos de óleo na Baía de Guanabara. Uma enorme mancha surgiu na praia de Boa Viagem, em Niterói, com origem em um navio sonda inativo no local. A penalidade pelo crime ambiental pode alcançar 10 milhões de reais. Os técnicos estão atuando para dispersar essas manchas enquanto monitoram outros dois pontos na baía.