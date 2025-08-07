Logo R7.com
Netanyahu diz que Israel pretende assumir controle total da Faixa de Gaza

Ainda segundo Netanyahu, Israel não pretende governar Gaza de forma permanente

Boletim JR 24H|Do R7

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país planeja assumir o controle total da Faixa de Gaza. A declaração foi feita em entrevista ao canal americano Fox News, horas antes de uma reunião com o gabinete de segurança israelense para discutir os planos de guerra na região. Ainda segundo Netanyahu, Israel não pretende governar Gaza de forma permanente. A intenção é transferir o controle para países árabes assim que o grupo terrorista Hamas deixar de representar uma ameaça ao Estado israelense.

