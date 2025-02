No Peru, duas pessoas morrem e mais de 40 ficam feridas após desabamento de ponte

Duas pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas após o desabamento de uma ponte no Peru. Um ônibus e um carro cruzavam a via. O motorista do ônibus e um dos passageiros não resistiram. A polícia investiga se uma possível falta de manutenção provocou o acidente.



