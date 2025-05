Novas eleições da CBF serão realizadas no dia 25 de maio

O interventor nomeado para comandar a CBF, após o afastamento do presidente Ednaldo Rodrigues, anunciou novas eleições para o próximo dia 25 de maio. Fernando Sarney informou, em nota, que será publicado neste sábado (17) o edital com prazos de registro de chapas e a convocação da assembleia geral eleitoral da entidade. Ednaldo Rodrigues entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal para anular a decisão que o tirou do cargo, mas a corte ainda não analisou o pedido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!