Novas regras de segurança do Pix já estão em vigor; veja o que muda

Já estão em vigor as novas regras de segurança para chaves Pix. Agora, os bancos devem verificar com a Receita Federal as informações vinculadas ao Pix. O objetivo é evitar que fraudadores insiram um nome diferente numa chave pix daquele registrado na base de dados da Receita Federal. A mudança deve afetar apenas um por cento das chaves cadastradas.