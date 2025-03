O que acontece agora que Bolsonaro e outras sete pessoas se tornaram réus? Entenda

O ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete pessoas se tornaram réus por suposta tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes. Agora, o grupo passa a responder a uma ação penal no STF. Com isso, as defesas e a Procuradoria-Geral da República podem apresentar novas provas e pedir depoimentos, antes que os ministros julguem se os envolvidos são culpados ou inocentes. Se forem inocentados, o processo será arquivado. Se forem condenados, as penas de cada um serão definidas com base na participação individual nos supostos crimes. Existe uma expectativa de que esses réus sejam julgados pelo Supremo Tribunal Federal no segundo semestre.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!