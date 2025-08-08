OAB divulga carta pública com pedido de equilíbrio e respeito entre os poderes

A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou uma carta pública pedindo equilíbrio e respeito mútuo entre os poderes. No documento, a OAB critica medidas penais severas aplicadas antes de uma condenação definitiva, alertando para precedentes perigosos que podem atingir qualquer espectro político, além de reforçar que liberdade de expressão não pode servir de escudo para práticas antidemocráticas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!