Onça-parda é resgatada após ser vista no centro de Iconha (ES)

Uma onça-parda foi resgatada depois de ser vista no centro da cidade de Iconha, no Espírito Santo. O animal foi flagrado por moradores caminhando pelas ruas. Em seguida, se abrigou na garagem de uma casa. Os donos acionaram a Polícia Ambiental e a Defesa Civil, que fizeram o resgate. A onça será avaliada por veterinários antes de ser devolvida à natureza.



