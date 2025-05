Onda de frio chega ao Brasil e derruba temperaturas em boa parte do país

Uma onda de frio chega ao Brasil nesta semana e vai derrubar as temperaturas em boa parte do país. Na região sul, os termômetros podem registrar temperaturas abaixo de zero. No Centro-Oeste e no Sudeste, as mínimas devem ficar abaixo de 10°C. Em Porto Alegre, a temperatura pode chegar a 7ºCs. Nas Serra Gaúcha e Catarinense, há possibilidade de neve. Segundo o Climatempo, o Paraná também enfrentará frio intenso nesta semana. Os três estados do Sul receberam alerta do Inmet para baixas temperaturas.



