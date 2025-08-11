ONU aprova planos de segurança, mobilidade e saúde para a COP30 em Belém (PA)

A ONU aprovou os planos de segurança, mobilidade e saúde para a realização da COP30 em Belém (PA). Especialistas das Nações Unidas realizaram inspeções nos sistemas de transporte, saúde e segurança e nas opções de hospedagem. Os altos preços das hospedagens têm sido um ponto de discussão relevante para o evento que ocorrerá em novembro na capital do Pará.



