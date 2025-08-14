ONU e Brasil adiam reunião sobre crise de hospedagem da COP30

A reunião entre o Escritório Climático das Nações Unidas e o governo brasileiro, inicialmente prevista para discutir os problemas de hospedagem em Belém, foi adiada. Ainda não há nova data para o encontro. O Brasil está sob pressão de diversos países e ONGs devido à infraestrutura inadequada da cidade-sede da COP30 em novembro, com destaque para os altos preços praticados pela rede hoteleira local.



