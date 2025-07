Operação combate expansão de facção criminosa no Rio de Janeiro

Seis pessoas foram presas em uma operação da polícia para evitar a expansão territorial da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes foram até o município de Mesquita, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, integrantes do Comando Vermelho são os responsáveis por instalar barricadas nas vias, praticar extorsões e explorar serviços essenciais na comunidade da Chatuba. Seis suspeitos foram presos em flagrante e drogas foram apreendidas. Um dos responsáveis em articular esses crimes já está preso. Segundo a polícia, é um chefe da facção que passa as ordens para a quadrilha de dentro do Complexo Penitenciário de Bangu.



