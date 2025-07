Operação combate furto de petróleo no Rio de Janeiro

Um grupo especializado em furto de petróleo bruto de dutos da Petrobras, no Rio de Janeiro, foi alvo de uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público. A investigação começou em 2024, após a descoberta de um túnel clandestino ligado à tubulação, em Rio das Flores (RJ). A Justiça expediu catorze mandados de busca e apreensão e três de prisão no Rio e em Minas Gerais. Agentes prenderam Márcio Pereira Gabry, considerado um dos líderes da quadrilha. Um outro alvo da investigação já estava preso e um terceiro suspeito está foragido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!