Operação contra crimes na internet apreende oito adolescentes

Oito adolescentes foram apreendidos em uma grande operação contra crimes cometidos na internet em cinco estados e no Distrito Federal. De acordo com a investigação, esses grupos são responsáveis por promover ataques a pessoas em situação de rua e animais abandonados, além de crimes como estupro virtual e cyberbullying. Foram cumpridos oito mandados de internação e 22 mandados de busca e apreensão. Um menor brasileiro que vive na França é apontado como o principal financiador dos ataques. O jovem é monitorado pela Interpol, mas ainda não há confirmação se ele foi apreendido.



