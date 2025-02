Operação contra tráfico de drogas e armas prende 47 pessoas em sete estados do país

Uma operação contra suspeitos de movimentar R$ 80 milhões com tráfico de drogas e armas prendeu 47 pessoas nesta quinta-feira (20) em São Paulo e outros sete estados. A ação tinha como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida em vários crimes. No Rio de Janeiro, quatro pessoas foram detidas, suspeitas de integrar a facção Comando Vermelho. 400 policiais participaram das buscas em comunidades da zona norte do estado.



