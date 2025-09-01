Operação da PF e Receita Federal intercepta cocaína em contêiner com açaí no Pará

30 quilos de cocaína escondidos em um contêiner com açaí foram descobertos durante uma fiscalização no Pará. A droga foi encontrada durante uma operação conjunta da Polícia Federal e da Receita. A carga de açaí teria como destino final a cidade de Sydney, na Austrália. Ninguém foi preso. Agora, os investigadores tentam descobrir quem são os responsáveis pela droga.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!