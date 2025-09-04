Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Operação da polícia deixa oito suspeitos mortos em comunidade da zona oeste do Rio

Os policiais foram até a comunidade para prender suspeitos de envolvimento na morte de uma jovem, que se recusou a sair com o chefe do tráfico da região

Boletim JR 24H|Do R7

Oito suspeitos morreram durante uma operação na comunidade da Vila Aliança, no Rio de Janeiro. O tiroteio prejudicou moradores e afetou o transporte público. Os policiais foram até a comunidade para prender suspeitos de envolvimento na morte de uma jovem, que se recusou a sair com o chefe do tráfico da região. 


Além de incendiar barricadas, os criminosos usaram seis ônibus para bloquear as ruas. Seis linhas que circulam pela região foram desviadas por questão de segurança. O tiroteio fechou três estações de trem. Passageiros tiveram que deitar no chão para escapar dos tiros. O helicóptero da RECORD registrou traficantes com fuzis nas ruas.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Ações
  • Assassinato
  • Morte
  • Record
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Rio de Janeiro (Estado)
  • Tiroteio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.