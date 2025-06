Operação da polícia fecha escolas e postos de saúde e causa pânico no Rio de Janeiro

A operação da polícia à procura de mais de 40 criminosos provocou caos e tensão na manhã desta terça-feira (10) no Rio de Janeiro. Os tiroteios foram intensos ao redor do Complexo de Israel, que abrange cinco comunidades da zona norte da cidade. Por mais de uma hora, os confrontos interditaram a avenida Brasil, principal via expressa do Rio. Para escapar dos tiros, 50 linhas de ônibus tiveram o trajeto modificado. 21 escolas municipais tiveram as aulas paralisadas ou canceladas. O atendimento ficou suspenso em dois postos de saúde. Moradores dos bairros vizinhos ao Complexo de Israel ficaram sem energia elétrica depois que um tiro atingiu os transformadores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!