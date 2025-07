Operação prende 47 suspeitos por tráfico de drogas

47 pessoas foram presas, em três estados, por tráfico de drogas. A operação foi realizada em Goiás, Distrito Federal e Rondônia. De acordo com a investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, a quadrilha transportava drogas da divisa do Brasil com a Bolívia e a Colômbia até a região central do país, utilizando fundos falsos de veículos. Esses carros eram transportados em caminhões-cegonha, na tentativa de não chamar a atenção da fiscalização. Foram apreendidos cerca de R$ 4 milhões em drogas, principalmente cocaína, skunk e haxixe.



