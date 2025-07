Órgão que regula medicamentos da UE recomenda uso de novo tratamento para prevenção do HIV

O órgão regulador de medicamentos da União Europeia recomendou o uso de um novo tratamento para a prevenção do HIV. O medicamento injetável precisa ser aplicado a cada seis meses, mas é considerado eficaz na redução do risco de infecção por transmissão sexual. Em testes clínicos com mais de 3.200 pessoas, apenas duas que usaram o tratamento injetável foram infectadas pelo vírus.



