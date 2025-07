Padrasto de garoto morto após comer bolinho é suspeito de ter cometido crime igual no passado

A Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, confirmou a morte encefálica do jovem de 19 anos que estava internado desde o dia 13 deste mês, em estado grave. A vítima comeu um bolinho que estaria envenenado. O padrasto de Lucas da Silva Santos é considerado o principal suspeito e está preso. Nesta segunda (21), a polícia recebeu uma denúncia anônima de que um parente de Ademilson Ferreira, o padrasto, também pode ter sido envenenado, possivelmente por ter descoberto abusos cometidos por ele.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!