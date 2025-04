Pagamento antecipado do 13º salário começa nesta quinta (24)

O pagamento antecipado do 13º salário para aposentados e pensionistas começa nesta quinta-feira (24). A ordem dos depósitos considera o número do NIS (Número de Identificação Social) e a renda do beneficiário. Aqueles que recebem um salário mínimo são pagos antes dos que têm benefícios maiores.



