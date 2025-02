Pagamentos do abono salarial começam nesta segunda-feira (17)

A segunda-feira (17) marca o início dos pagamentos do abono salarial. R$ 2,3 bilhões serão depositados hoje nas contas de 2 milhões de brasileiros nascidos em janeiro. Os nascidos em fevereiro receberão no dia 17 de março. O calendário se estende até agosto e os valores variam entre R$ 127,00 e R$ 1,518,00 conforme o tempo trabalhado em 2024. Têm direito ao benefício trabalhadores com remuneração de até dois salários mínimos.