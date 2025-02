Pagamentos do Bolsa Família de 2025 começam a ser feitos nesta segunda (20)

Os pagamentos do Bolsa Família deste ano começam a ser feitos nesta segunda (20). Os primeiros a receber são os beneficiários com o Número de Identificação Social, o NIS, com final um. Nesta terça (21) os de final dois e assim sucessivamente. Para ter direito ao benefício é necessário estar inscrito no CadÚnico, ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa e ainda manter crianças e adolescentes na escola.