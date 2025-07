Países assumem compromissos políticos e sociais no último dia de cúpula do BRICS

A cúpula do BRICS terminou nesta segunda-feira (7), no Rio de Janeiro. Na declaração final, os países assumiram compromissos políticos e sociais. O grupo defendeu uma ampla reforma na ONU e ainda reforçou o apoio ao multilateralismo, à cooperação em saúde, energia, tecnologia e ao uso de moedas locais entre os países. Os líderes também anunciaram uma parceria para eliminar doenças socialmente determinadas, ligadas à falta de saneamento, educação e moradia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!