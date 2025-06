Palmeiras embarca para os EUA para disputar a Copa do Mundo de Clubes

O Palmeiras embarcou nesta segunda (9) para os Estados Unidos, onde vai disputar a Copa do Mundo de Clubes. O clube viajou em um voo fretado até a Carolina do Norte. Na bagagem, levou mais de duas toneladas de material, entre roupas, equipamentos médicos e comida. Já o Botafogo chegou à Califórnia; o Flamengo embarcará apenas na quarta (11).



