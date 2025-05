Palmeiras vence Ceará e avança na Copa do Brasil

Foram definidos os times das oitavas de final da Copa do Brasil. Um deles é o Palmeiras, que passou sem sustos pelo Ceará. Estêvão foi o destaque da partida. No segundo tempo, ele sofreu um pênalti, que ele mesmo cobrou, aproveitando o rebote para marcar. Pouco depois, Estêvão marcou mais um gol com um chute potente sem chances para o goleiro adversário. Flaco López fez o terceiro gol.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!