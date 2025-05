Passageiros vivem momentos de pânico durante voo que deveria terminar em SP

Seis passageiros viveram momentos de pânico durante um voo que deveria ter terminado na cidade de São Paulo, mas acabou tendo problemas mecânicos. A aeronave havia saído de Pires do Rio, em Goiás, com destino ao Campo de Marte, na capital paulista. Durante o trajeto, apresentou problemas no trem de pouso e passou a sobrevoar a zona norte de São Paulo, um procedimento padrão para queimar combustível e evitar explosões em pousos forçados. A piloto então decidiu alterar o plano de voo e seguiu para a cidade de Atibaia. Após 40 minutos, conseguiu aterrissar em um aeroporto em Jundiaí. As seis pessoas que estavam a bordo desembarcaram em total segurança, sem ferimentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!